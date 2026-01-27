第51回衆議院選挙が公示され、各党の党首が各地で支持を呼びかけました。選挙戦の注目ポイントについて中継で伝えてもらいます。◇自民・維新の与党が過半数の議席を確保し、高市政権が継続するかが焦点です。高市首相は今回の勝敗ラインを「与党で過半数」の233議席に設定していて、下回った場合「退陣」するとしています。ある自民党幹部は高い内閣支持率を背景に「高市人気を生かして勝っていく」とする一方、内閣支持率