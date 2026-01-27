XDubai（CNN）Xドバイに所属するウイングスーツのトップアスリート5人が、世界一の高さを誇るドバイのホテル「シエル・ドバイ・マリーナ」の周囲で驚異的に正確な空中スタントを見せた。先頭のスカイダイバーは、「針の穴」と呼ばれる狭い開口部を時速200キロを超えるスピードでくぐり抜けたのだ。