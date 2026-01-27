メ～テレ（名古屋テレビ） 衆議院議員選挙が27日に公示されました。愛知県一宮市と岩倉市が選挙区の愛知10区には、5人が立候補しています。 27日午後3時までに、届け出順に自民党の前職・若山慎司氏(52)、日本維新の会の前職・杉本和巳氏(65)、国民民主党の新人・三嶋竜平氏(47)、参政党の新人・山内遼平氏(29)、中道改革連合の前職・藤原規真氏(47)の5人が立候補しています。 前回の衆院選では、中道の藤原氏、自民