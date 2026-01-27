メ～テレ（名古屋テレビ） 27日正午すぎ、名古屋市千種区の名古屋大学東山キャンパスで火事がありました。けが人はいませんでした。 消防によりますと午後0時半ごろ、千種区不老町の名古屋大学東山キャンパスにいた警備員から「室内で何かが燃えている」と119番通報がありました。 火事があったのは工学部の建物で、火は約1時間後に消し止められ、けが人はいませんでした。 火元は建物の2階にあるごみ箱付近とみら