25日に噴火警戒レベルが1から2に引き上げられた北アルプス「焼岳」では、山頂付近を震源とする火山性地震はふだんより増加しています。引き続き、火口周辺から概ね1ｋｍの範囲では、大きな噴石に警戒してください。 気象庁によりますと、焼岳の火山性地震の1日当たりの回数は、25日75回、26日37回、27日は午後3時までに21回です。（速報値） また、傾斜変動観測では、27日午前2時頃から山体の浅い部分の膨張を示唆する