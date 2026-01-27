巨人の１軍合同自主トレに参加するメンバーが２７日、キャンプ地の宮崎に到着。宮崎空港では歓迎セレモニーが行われ、花束を贈呈された。選手代表あいさつを行った主将の岸田行倫捕手（２９）は「本日はこのような素晴らしい歓迎セレモニーを開いていただき、ありがとうございます。先ほどの話にもありましたように、昨年はジャイアンツは本当に悔しい思いをしました。今年は、今シーズンはリーグ優勝、日本一を達成するために