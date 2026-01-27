第51回衆院選（2月8日投開票）が27日公示された。参政党の神谷宗幣代表は、東京駅前で第一声を上げた。 【写真】MCを務めた“さや”こと塩入清香参院議員（左）と吉川りな氏 「経済が回ってない時は減税なんですよ」と消費税廃止を訴え、反グローバリズム、外国人問題などについても語った神谷氏。「自民・維新VS中道改革連合」の雰囲気が作られつつあることに拒絶感を示し「そんなの悪魔の選択ですよ」と切った。「自