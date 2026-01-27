岡山・香川の天気予報 28日（水）日中の最高気温は平年並みとなり、この時季らしい寒さとなりそうです。27日（火）と比べて最高気温が3℃前後下がるところが多そうです。引き続き防寒対策を行ってください。 岡山・香川ともに、29日（木）午後から31日（土）朝まで強い寒気が上空に流れ込み、ぐっと気温が下がりそうです。 また、岡山県北部の山沿いを中心に雪が降りそうです。食糧や灯油の準備など寒さ対策を行うように