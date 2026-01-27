マスク資料 香川県教育委員会によりますとインフルエンザの影響で、1月28日から、香川県内の小中高校9校(小学校５・中学校４・高校1)が新たに学級・学年閉鎖の措置を取ります。 また、別の小学校1校と高校1校で27日から学級閉鎖となっています。 地域別では、坂出市4校、高松市3校、丸亀市・東かがわ市・三木町・琴平町で各1校です。