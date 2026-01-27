岐阜県高山市でアパートが全焼し5人が死傷した事件で、放火の罪に問われた男に懲役13年の判決が言い渡されました。無職の森江琉聖被告(24)は2024年8月、高山市大新町の自宅の一室で、ゴミ袋にライターで火をつけアパートを全焼させた罪に問われ、起訴内容を認めていました。この火事でアパートの住人2人が死亡し、3人がケガをしました。判決で岐阜地裁は、「住人2人が死亡するという取り返しのつ