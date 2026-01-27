〈「アンタは命の重さじゃなく、数で片付けるのか」――医療機器の欠陥が“唯一の命”を脅かすとき、医師は何を選択するのか〉から続く 【この”天才”は天使か悪魔か──】【写真】この記事の写真を見る（19枚）第166回直木賞候補作、柚月裕子の「ミカエルの鼓動」が待望のコミカライズ化──！大学病院で、手術支援ロボット「ミカエル」を推進する心臓外科医・西條と天才医師・真木──二人の医師の「志」がぶつかり合い、