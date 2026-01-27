〈昨季終盤は活躍も「フォームが乱れていた」ドジャース佐々木朗希（24）が明かした昨年の反省点《極秘自主トレに密着取材》〉から続くアメリカでのキャンプインを前に、昨年11月から日本国内で自主トレを重ねているロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手（24）に、1月中旬、独占密着した。◆ ◆ ◆「11月にはできなかった動きが、この2カ月でできるように」雲一つない空の下、昼過ぎに球場に姿を現した佐々木。まずは室内