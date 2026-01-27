2023年にNetflixで公開されたアニメ『悪魔くん』が、2026年1月から地上波放送されている。このアニメには、原作者の水木しげるが通った「中華料理八幡（東京都調布市）」をモデルとする店舗が登場。在りし日の“国民的漫画家”の思い出を「八幡」の料理長・鈴木利夫氏が語った。【画像】水木しげるの仕事場は「中華料理八幡（東京都調布市）」の近所にあった◆◆◆「中華料理八幡（はちまん）」は東京都調布市で、1965年からのれ