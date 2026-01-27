朱鳥によって自分を料理してもらうことを想像し、興奮が止まらない慎輔。しかし、その矢先にショッピングモールに甲高い悲鳴が鳴り響いた……。【続きを読む】「ザク！ザク！ザク！」通り魔に腹部を刺さされた弱者男性重症のはずなのに＜満面の笑み＞の戦慄〈「ザク！ザク！ザク！」通り魔に腹部を刺さされた弱者男性重症のはずなのに＜満面の笑み＞の戦慄〉へ続く（雨衣馨,綾峰けう／文春コミック）