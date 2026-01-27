MLB・ドジャースは日本時間27日、日本公式ファンクラブ「Dodgers Fan Club」の今年の新規入会受付を開始しました。ファンクラブのコースには無料コース1種類、有料コース3種類の計4種類があり、年会費制でファンクラブサイト限定動画へアクセス可能。さらに、コースによって異なる豪華景品やイベントの優待参加権などが用意されています。年会費6800円の「ルーキー会員」になると、山本由伸投手がオンラインで回答する「ライブQ＆A