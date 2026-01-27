山形県酒田市の選挙管理委員会は２７日、２月２日に同市の離島・飛島で予定している衆院選の期日前投票に向けて、投票用紙をヘリで空輸した。酒田港と飛島を結ぶ定期船「とびしま」が、寒波による悪天候で２０日から欠航し続けているためで、同市によると投票用紙を空輸するのは初めて。午前９時４０分頃、市選管がチャーターしたヘリが市内の庄内空港に到着。搭乗員が投票箱と投票用紙を慌ただしく積み込み、ヘリは同１０時１