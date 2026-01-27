阪神は２７日、８月に京セラドームで主催する２カードを「ＴＩＧＥＲＳＢ-ＬＵＣＫＤＹＮＡＭＩＴＥＳＥＲＩＥＳ」（タイガースブラックダイナマイトシリーズ）として開催することを発表。昨年に続き大阪タイガースをモチーフとしたブラックユニホームを着用するが、配色が変えられ、かっこいい仕上がりとなった。光沢のある黒を基調とし、「煌銅（こうどう）」で縁取りしたデザインに。「静かに光を吸い込むよう