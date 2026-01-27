俳優岸谷五朗とシンガー・ソングライター岸谷香の長男で実業家、インフルエンサーの岸谷蘭丸が、26日深夜放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。都知事になるための“努力”を語った。岸谷はかねてメディアで都知事になりたいと公言しており、MEGUMIから「知事になりたいんでしょう？」と聞かれると、「都知事なりたいです」と即答した。「大変そうですけど、サッカー選手になりたいみたいなもので