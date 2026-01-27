1月27日発売の『FLASH』の表紙・巻頭を、桃月なしこが飾っている。【写真】水色の衣装で美ボディを披露したデジタル写真集の表紙カット桃月は、趣味で始めたコスプレで注目を集め、2017年にデビュー。圧倒的なビジュアルで瞬く間に人気者になった。現在、地上波連続ドラマ初主演作となる『令和に官能小説作ってます』（テレビ大阪、毎週水曜24時〜ほか）が好評放送中だ。そんな俳優としても活躍する桃月が、1月27日発売の『FLASH』