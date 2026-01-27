27日午後、名古屋市名東区の住宅街で火事があり、2階建て住宅が全焼しました。警察と消防によりますと、名東区西山台で午後2時半すぎ、「住宅から火が出ている」などと近くに住む人から119番通報が相次ぎました。消防車など16台が出動して消火活動が続けられていますが、2階建て住宅が全焼したということです。この家には女性が1人で暮らしていて、火事が発生した際には外出中で、ケガはありませんでした。現場は、名古