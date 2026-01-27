スターラックス航空は、イラストレーターの空間基氏とのコラボレーションで、エアバスA350-1000型機の特別塗装機「AIRSORAYAMA」を今年下半期から就航させる。特別塗装機となるのは、年内に受領予定の3号機（機体記号：B-58553）と4号機（機体記号：B-58554）の2機。空山氏が描き下ろした作品「セクシー・ロボット」と機体デザインを融合させ、3号機は機体全面を銀色で仕上げた「AIRSORAYAMA SILVER」、4号機は金色の「AIRSORAYAMA