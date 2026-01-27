26日の午後６時30分ごろ、米沢市春日二丁目の商業施設で、下半身を露出した男が1人目撃されていたことがわかりました。警察が不審者として注意を呼びかけています。 【男の特徴】・体格：やせ型・服装：黒色フード付きパーカー、黒色下衣、白色マスク、白色トートバッグ 警察は、登下校や外出の際にはできるだけ複数行動を心掛けること、少しでも不安を感じる出来事があれば周囲に助けを求めること、を