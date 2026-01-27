石川県金沢市の‟しいのき迎賓館”で1月27日、「きらめく！アート展 〜いしかわ障害者アート展〜」が開幕しました。会場には約270点もの力作が並び、来場者がその独創的な世界観に魅了されています。■ 過去最多！約270点の「きらめき」が集結県文化振興課の越村日咲さんによると、２回目となる‟きらめく！アート展”の一般公募作品数は前回の96作品から大幅に増え、179点にのぼるとのことです。県文化振興課・越村日咲