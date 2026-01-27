28日（水）は低気圧の影響で北日本では雪が降り、夜は雷を伴う所もあるでしょう。北陸から山陰も雲が広がりやすく、所々で雪や雨が降る見込みです。関東甲信から九州では概ね晴れそうです。南西諸島はくもりや雨となるでしょう。最高気温は全国的に27日（火）より低くなる所が多く、平年並みか平年より低くなる予想です。27日は北陸から山陰では雪ではなく、雨やみぞれの降った所が多くなりました。28日は再び寒気が南下するため、