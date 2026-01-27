左から：藤本美貴さん、庄司智春さんタカラレーベンは、「2025大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオン」の話題コンテンツ「ミライ人間洗濯機」を東京都豊島区の「レーベンサロン池袋」に導入し、1月22日、藤本美貴さんと庄司智春さんをゲストに迎えて、「ミライ人間洗濯機」初の披露会を実施した。また、「レーベンサロン池袋」において、一般の消費者に向けた体験予約の先行抽選応募を1月23日から2月6日までの期間で実施する。