ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、好評発売中の一般医療機器区分「家庭用遠赤外線血行促進用衣」である疲労回復ウェア「YOKUNERU（ヨクネル）」に、新色3色を追加し、1月28日から販売を開始する。元々販売していたホワイト・ブラックに加え、新色は落ち着いた印象を演出する「ネイビー」、やさしい温かみを表現した「ピンク」、そして洗練された印象の「グレー」の3色展開となる。どの色も日常の疲れ