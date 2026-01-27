ムーンバットは、“3秒で折りたためる傘”の「urawaza」シリーズから、新商品「urawaza 無双」と「urawaza 小町」を1月26日に発売する。また、今回の発売に合わせ、小説のアニメ化作品「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」と初のタイアップする。タイアップを通じて、新商品の魅力をより多くの人へ届けていく考え。同企画では、特別に描き下ろされたキービジュアルや紹介動画を制作し、SNSや店頭POPを通じて情報を発信する。さらに、声優・梅原