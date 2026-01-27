「5本ハイチュウ＜北海道ヨーグルト味＞」森永製菓は、日本各地の名産を使用した地域限定シリーズ「おみやげハイチュウ」から、「5本ハイチュウ＜北海道ヨーグルト味＞」を2月3日に北海道新千歳空港売店で先行発売し、3月3日に北海道の土産物ルートで発売する。また、「5本ハイチュウ＜夕張メロン味＞」を2月上旬にリニューアル発売する。「5本ハイチュウ＜夕張メロン味＞」今回発売する＜北海道ヨーグルト味＞は北海道産牛乳を、