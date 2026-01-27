銀座コージーコーナーは、1月30日から、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で「コージープリンセス（苺＆チョコ）」、「生チョコミロワール」などチョコスイーツを販売する。バレンタインの時期に合わせ、チョコレートの魅力を存分に楽しめるスイーツをバラエティ豊かに全7品用意した。チョコと相性のよい苺を組み合わせた「