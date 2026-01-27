歌手の工藤静香（55）が26日、Instagramのストーリーズを更新。「乾燥防止」と肌のお手入れをしている様子を自撮りで紹介し、注目を集めている。【映像】“すんごい豪邸”工藤静香の自宅&肌のお手入れ中の自撮り動画これまでも、「すんごい豪邸」「自宅、森！！！」「しーちゃんワイルドだね〜！素の姿が良すぎ〜」などのコメントが寄せられた自宅の庭にできたオレンジを収穫する様子や、「体が硬すぎるのか、肩甲骨は何も