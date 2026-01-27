プーマのスニーカー＝2025年1月、パリ（ロイター＝共同）【北京共同】中国のスポーツ用品大手、安踏体育用品（アンタ）は27日、ドイツの同業プーマの株式29％を15億ユーロ（約2750億円）で取得すると発表した。アンタはプーマの筆頭株主となり、グローバル展開の加速を目指す。アンタは現時点で買収の計画はなく、プーマの事業運営の独立性を維持するとしている。株式の取得は関係当局の承認手続きなどを前提に2026年末までの