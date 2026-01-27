潜伏先で逮捕された国内最大級の違法スカウトグループのトップが東京・羽田空港に移送されました。潜伏中、トップの男は、髪を伸ばしメガネをかけて変装していたとみられることがわかりました。今後の捜査について解説します。警視庁の捜査幹部の1人は、「俺の目が黒いうちに何としてもつかまえる」と小畑容疑者の逮捕に執念を燃やして公開手配に踏み切り、それからわずか5日後に逮捕しました。去年11月には、警視庁の捜査員が捜査