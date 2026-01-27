記者会見する電機連合の神保政史会長＝27日午前、東京都内電機メーカーの労働組合でつくる電機連合は27日、2026年春闘で基本給を底上げするベースアップ（ベア）の統一要求額を「月額1万8千円以上」とする方針を決定した。5％程度の賃上げ率に相当する。比較可能な1998年以降で最高の要求額となった。電機大手の多くはデータセンター関連の需要増加などを背景に、26年3月期に増益を見込む。電機連合は、月給が上昇傾向の一方で