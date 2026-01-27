災害時の給電などを想定した「イーパレット」の活用例＝27日午前、東京都内トヨタ自動車は27日、移動型店舗などに使える電気自動車（EV）「イーパレット」を、移動できる診療所や災害時の給電などに活用することを自治体に働きかけていく方針を示した。東京都内で利用に関する報道向け説明会を開いた。イーパレットは昨年9月に発売し、定員は17人。愛知県などが導入を発表している。2027年度中に一定の条件下で運転手が不要な