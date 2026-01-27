福間香奈女流六冠（清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位、倉敷藤花、33）が挑む棋士編入試験第2局の日程が1月27日、日本将棋連盟から発表された。片山史龍四段（21）が試験官を務める注目の第2局は、2月16日に東京・千駄ケ谷の東京将棋会館で行われる。【映像】福間女流六冠が挑んだ試験第1局編入試験は五番勝負で行われ、棋士番号の若い順から5人のプロ棋士と対局して3勝すれば合格となる。今回の試験官は第1局から山下