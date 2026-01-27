お笑いコンビ「フットボールアワー」の岩尾望（５０）が２６日深夜放送の「耳の穴かっぽじって聞け！」（テレビ朝日系）に出演。相方・後藤輝基と不仲だった時期を振り返った。フットボールアワーは、２００３年に「Ｍ―１グランプリ」で王者に輝いた。しかし、優勝後はコンビ仲に不穏な空気が流れていたという。岩尾は「２人とも、特に後藤は、俺がボケやから『もっと前出ろや』って思ってるけど、俺は『ここじゃないねん』