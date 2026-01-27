Êª²Á¤Î¹âÆ­¤¬Â³¤­¡¢¿©Èñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢»ùÆ¸°ì¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡ÖÊª²Á¹âÂÐ±þ»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö¡×¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ °ìÊý¤Ç¡¢¡Ö½êÆÀÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¼êÂ³¤­¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¤Ê¤É¡¢µ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ º£²ó¤Ï¡¢µëÉÕ¶â¤Î»ÙµëÂÐ¾Ý¤ä¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤Ê¾ò·ï¡¢µëÉÕ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤Î¡Ö2Ëü±ßµëÉÕ¡×¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤· ¡ÖÊª²Á¹âÂÐ±þ»Ò°é¤Æ