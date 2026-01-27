日本最大級のボディーコンテスト団体「ＦＷＪ」が、上部団体である「ＩＦＢＢＰｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌＬｅａｇｕｅ」との今年度のライセンス契約に至らなかったことを発表して注目を集めている。ＦＷＪは１４日に、公式ホームページにて「２０２６年度大会運営体制に関する重要なお知らせ」と題して、「この度、当団体（ＦＷＪ）と上部団体である『ＩＦＢＢＰｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌＬｅａｇｕｅ』との２０２６年度