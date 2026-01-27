■大学生637人へのアンケートの結果高市早苗首相が衆議院を解散し、2月8日に総選挙が行われる。高市人気に乗って自民党が大勝するという見方があるものの、識者の多くは結果が読めないという。選挙戦に突入した自民党候補者の多くも「厳しい選挙だ」と街頭で訴えている。まあ、選挙で「楽な選挙です」と語る候補者はいないから割り引いて考えるとしても、自民党議員に聞くと選挙区での「地殻変動」をヒシヒシと感じているという。