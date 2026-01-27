「2025 JAEJOONG JAPAN ARENA TOUR“RE:VERIE”」(衛星劇場) 2025年10月・11月に2年ぶりとなる日本アリーナツアー「2025 JAEJOONG JAPAN ARENA TOUR "RE:VERIE"」を開催したJAEJOONG(ジェジュン)。東京・福岡・神奈川・大阪の4都市を巡った同ツアーの中から、神奈川・ぴあアリーナMM公演の模様が、1月31日(土)に衛星劇場にてTV初独占放送される。■2年ぶりの日本ツアーにファン熱狂！JAEJOONGの音楽的才能が凝縮されたアルバ