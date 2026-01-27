◆第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル＝１着馬にフェブラリーＳの優先出走権）マテンロウコマンド（牡４歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ドレフォン）が重賞２勝目を狙う。前走の兵庫ゴールドＴから在厩で調整。長谷川調教師は「ケアしてすぐに乗り出しました。馬体も張って見えますよ。状態は上がっていると思います」と好調ぶりに手応えを示す。その前走は先団から抜け出し、前の勝ち馬ハッピ