◆第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル＝１着馬にフェブラリーＳの優先出走権）昨年の中京記念の覇者で、デビュー以来初めてダート戦に挑むマピュース（牝４歳、美浦・和田勇介厩舎、父マインドユアビスケッツ）は、まさしく“試金石”の一戦だ。砂への適性について和田勇調教師は「ダートはやってみないと分からない」としつつも、「前走（キャピタルＳ９着）は秋華賞（１０着）の後で、疲れ