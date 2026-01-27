阪神は２７日、夏のイベント「ＴＩＧＥＲＳＢ―ＬＵＣＫＤＹＮＡＭＩＴＥＳＥＲＩＥＳ２０２６」を開催すると発表した。対象試合は８月７日からの中日３連戦と１８日からのヤクルト３連戦で、いずれも京セラドーム大阪。２０２６年のテーマは「過去の誇り×未来への覚醒」で、受け継がれてきた強さと品格、そして新たな時代を切り開く勢いを黒を貴重としたユニホームに込めた。つやを抑えた黒＝マットブラックの新たな