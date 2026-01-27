日本学生野球協会は２７日、都内で審査室会議を行い、高校の処分９件を決定した。鯖江（福井）の監督（４５）に、横領と報告義務違反をしたとして除名の処分を決めた。同校野球部では各部員の保護者から父母の会に道具代として毎月一定額を徴収。バット等を購入する希望があると、監督が父母の会の会計担当者に希望を伝えて道具代から現金を受け取り、購入した納入書等を会計担当者に渡す形で運営されていた。監督は、部長など