ラグビー・リーグワン２部の花園（旧近鉄）は２７日、新加入選手を発表した。以下の４選手。プロップ長田士導（流通経大）フランカー薄田周希（東海大）ＳＯ／ＣＴＢ吉本大悟（京産大）ＳＯ／ＦＢ崎田士人（関大）東海大大阪仰星で花園優勝、京産大で全国大学選手権４強を経験した吉本は、リーグワン入りにあたり「この素晴らしいチームでキャリアをスタートできることを大変光栄に思い、日々学びながら成長していきま