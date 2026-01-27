岡山中央警察署 性風俗店の営業禁止区域内にある岡山市南区のメンズエステ店の経営者の男と共謀し、2025年9月から11月にかけて、不特定の男性客に対して店員の女4人に性的サービスを提供するよう指南したとして、岡山市の会社役員の男（47）と倉敷市の会社員（44）が、風営法違反の疑いで逮捕されました。 2025年7月、警察に情報提供があり、11月に経営者の男と従業員の女4人を風営法違反の疑いで逮捕して捜査してい