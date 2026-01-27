27日未明から午後にかけ、福岡県内で歩行者が車にはねられる事故が相次ぎました。女性2人が死亡し、男性1人が病院に搬送されています。 警察によりますと、午前6時半ごろ、福岡市博多区麦野の筑紫通りで「女性が道路の真ん中に倒れている。車は逃げた」と通行人の男性から消防に通報がありました。はねられたのは、近くに住む斉藤由利子さん（70）で、その後、死亡が確認されました。 事故からおよそ15分後、はねたとみられ