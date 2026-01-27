Ｊ１町田は２７日、東京・町田市内で公開練習を行い、ミニゲームなどで汗を流した。沖縄でのキャンプを終え、ＤＦ中山雄太は「個人的には少し早いスタートダッシュだったが、けがなく終えられ、それに伴って体もしっかり作れていったことが一番の収穫」と振り返った。ＦＷオセフン、ミッチェル・デュークら、移籍した選手は複数いるが、主力はほぼ残り、メンバーの大幅な変更もなし。メンバーが大きく入れ替わった過去数シーズ