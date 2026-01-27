阪神は２７日、新外国人のダウリ・モレッタ投手（２９）＝前パイレーツ＝が来日したと発表した。１５０キロ超の直球と“逆スラ”を武器に、高い奪三振率を誇るドクターＫ。球団を通して「夢であった日本でプレーする機会を与えていただき興奮しています。チームの優勝に貢献できるように、１００％でプレーします。応援よろしくお願いします」とコメントした。鉄壁リリーフ陣の一角として期待される。＜ダウリ・モレッタ＞（