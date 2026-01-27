衆議院選挙が27日に公示され、日本の行く末を決める12日間の戦いがスタート。高市政権への信任などが問われる今回の選挙。これまでに、静岡県内8つの選挙区で立候補を届け出たのは26人。候補者たちは街頭で何を訴えたのでしょうか？静岡市葵区・駿河区の静岡1区に立候補したのは、共産の新人、鈴木節子氏。国民の新人、柴田将平氏。自民の前職、上川陽子氏の3人。9期目を目指す自民の上川氏に国民と共産の新人が挑みます。（